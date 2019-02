Hogy miért csinált ilyet, ráadásul úgy, hogy egy gyerek is vele volt, sajnos nem derül ki a videóból, de ilyen felvételeket eddig csak terrortámadásokkor láttunk.

How would you react to this? *



Diners in a McDonald's in New Jersey were left running and screaming after a man released a rat inside the fast-food chain.



Watch more videos like this here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/tmqBxFZKi8