A Bare Knuckle (Puszta Ököl) nevű promóció azt hozza, amit a nevéből sejteni lehet:

Kesztyű nélküli ökölharcot, amikor a bütykök közvetlenül hasítanak a húsba.

A szervezet önmagát a XIX. századi ökölvívók utódjaként reklámozza, és úgy próbálja magát a küzdősportok élvonalába tornászni, hogy kevéssé sikeres, de valamelyest ismert MMA-sokat szerződtet le, méghozzá a hírek szerint a sportágban elitnek számító, 150-200 ezer dolláros meccspénzért.

A szervezet vasárnapi gáláján például a UFC pehelysúlyában ígéretesen indult, de négy egymást követő vereség után kipottyant Jason Knight és Artem Lobov, Az Ember, Aki Conor McGregror Spanja ütközött meg egymással. A nem túl magas színvonalú adok-kapokból Lobov jött ki győztesen (bírói döntéssel), ráadásul Knight nem csak a meccset, hanem néhány fogát is elveszítette.

Tény, hogy a puszta kezes küzdelemhez még az MMA-nal is bevállalósabbnak kell lenni, és nem csak annak, aki állja az ütést, hanem annak is, akik adja. A négy unciás MMA-kesztyűt ugyanis nem csak a vérző sebek számának csökkentése, hanem a kézfej érzékeny csontjainak védelme miatt is rendszeresítették - jellemző, hogy a Bare Knuckle 5 egyik meccsének törött kéz miatt kellett véget vetni.