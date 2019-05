A kapkodás sosem vezet jóra. Így gondolhatta az is, aki egészen május 1-ig várt vele, hogy kidobja a fenyőfáját. A karácsonyfa (feltételezem az volt, más racionális érvet nem látok rá, miért tartana valaki egy vágott fenyőfát otthon) elképesztően bírta, még mindig zöldell. Az is lehet valami kísérlet volt, ha már kibírta a fa februárig, akkor a tulaj meg akarta nézni, hogy mi a vége. De akkor miért pont most adta fel? Lehet kibírta volna jövő karácsonyig, ami nem csak jó buli, de jelentős spórolás is lett volna – nézték tavaly a fenyőárakat?