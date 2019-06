Mel C, azaz Sporty Spice, az újjáalakult és turnézó Spice Girls egyik tagja veszett Liverpool szurkoló, de olyannyira, hogy amikor kedvenc csapata éppen a Bajnokok ligája döntőjében játszott (és nyert is a Tottenham ellen, fuck yeah), és neki koncerteznie kellett, magára húzott egy vörös mezt a színpadon is. Mindezt az Etihad stadionban a Manchester City otthonában. Aztán meg elénekelték a Wannabe című nótát.