Július 28-ig, azaz vasárnapig, minden délelőtt nehézgép bemutatót tartanak a gyerekeknek a Hajógyári-szigeten. Kezdődnek ugyanis a fesztivál építési munkálatai, amikor sok parkba látogató gyerek nagy áhítattal nézi a targoncákat, markolókat és egyéb munkagépeket, most viszont bele is ülhetnek, sőt akár mehetnek is velük egy kört, hogy ők se maradjanak ki a buliból. Alább olvasható a teljes felhívás, és az is, hogy egészen pontosan hol és mikor lehet megnézni a munkagépeket.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a Sziget fesztivál építése folyamán több olyan, a parkba kilátogató családdal találkoztunk, akik gyermekei élénk érdeklődést mutattak a nehéz munkagépek iránt. Mivel sajnos a Fesztivál építési időszakában a Hajógyári-sziget a nehézgépek számára munkaterületté válik, ezért korlátoznunk kell a parkba látogatók mozgását a balesetek elkerülése végett. Azonban tudjuk azt is, sok gyermek számára nagy élmény látni, akár beülni egy targoncába és ettől az élménytől nem szeretnénk megfosztani őket, de szeretnénk, ha ez biztonságos keretek között történne. Ezért 2019 július 22-28 közötti időszakban minden nap délelőtt nehézgép bemutatót tartunk, ahol a gyermekek, vagy érdeklődő felnőttek közelebbről megismerkedhetnek az általunk használt munkagépekkel. Kezelő felügyelete mellett akár ki is próbálhatják azokat. Bízunk benne, hogy klassz élményt tudunk nyújtani és ezáltal csökkenteni tudjuk az építés által okozott kellemetlenségeket minden parkba látogató gyermek és szülő számára.11 órától délig lehet menni a parkolóval szemben a füvön/ Luminárium