Beyond Meatball Marinara, így hívják a Subway egyik új szendvicsét, amiben olyan hús van, amiben nincs igazi hús. A szendót szeptembertől dobják piacra az Egyesült Államokban és Kanadában tesztelési céllal, csaknem 700 kajáldában lehet majd megkóstolni. Az étteremlánc ezzel csatlakozik ahhoz a világméretű trendhez, amiben a nagy kajacégek többsége - például a Burger King, a McDonald's, a Little Caesars, a Pizza Hut, és sok más vállalat is - már képviselteti magát.

Fotó: Subway

Nem tudni, meddig tart majd a tesztidőszak, és még az sem világos, hogy mennyibe fog kerülni a szecsó, amiben egyébként olyan hús van, amit növényekből állítottak össze, de a külleme és az íze is megtévesztésig hasonlít az igazi húséra. Ezt a műhusit amúgy nem a Subway készíti saját maga számára, hanem az egyik legnagyobb műhúsos cég, a Beyond Meat, ami egyébként a legfőbb versenytársa a Burger King laborhúsait szállító Impossible Foodsnak.

Egyébként szinte biztos, hogy hosszútávon a műhúsé a jövő, hiszen a húsiparunk nemcsak, hogy fenntarthatatlanul környezetszennyező, de egész egyszerűen a népességrobbanás miatt nem is lehet kielégíteni a hús iránti igényeket.