Aki látta már Quentin Tarantino új filmjét, a Volt egyszer egy... Hollywoodot, biztosan nem érti, miért is beszéltek erről a filmről annak idején úgy, "Tarantino Charles Manson-filmje", mivel a végső, mozikba került változatban Manson talán ha két rövid jelenetben látható. Most a Mansont játszó színész, Damon Herriman árulta el, amire mindenki tippelt volna: valóban sokkal több jelenetet vettek fel vele, csak a legnagyobb részük végül a vágószobában lelte halálát.

Herrimant azért interjúvolta meg az Entertainment Weekly, mert meglepő és mulatságos módon egymás után kétszer is eljátszotta Mansont: Tarantino filmjén kívül a Mindhunter című sorozat most bemutatott második évadában is. Mint elmondta, Tarantino

Elég sokat kivágott a filmből. Amit csináltam, az elég könnyed és humoros volt

– mondta a színész, összehasonlítva a szerepet a Mindhunter drámai, sötét tónusával. A Volt egyszer egy... Hollywoodról egyébként tudható, hogy az első verzió 4 órás és 20 perces volt, és már ahhoz is rengeteget kellett vágni belőle, hogy a mostani, 2 óra 40 perces verzió elkészüljön. A Mansont jásztó színészen kívül pórul járt Tim Roth is, aki a moziváltozatban nem szerepel, és a stáblistán is csak így: Tim Roth (cut).