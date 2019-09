A Kőbánya Blues vette észre, hogy Agócs Zsolt, fideszes önkormányzati képviselő Facebook-posztjában számolt be arról, hogy a kőbányai Magyarfalu és Zöldpálya utcában elkészültek az úgynevezett "csapadékvíz apasztó árkok". A poszt szerint ezeket korábban még akkor temették be, amikor a MÁV a zajvédő falakat építette, de most pótolták a hiányosságot. Ágocs azt is írta, reméli, hogy az árkok beváltják a hozzájuk fűzött reményeket.

A végeredményről készült képek viszont finoman szólva nem győzték meg a kommentelőket, a megnevezés pedig további talányokat ébresztett, míg mások az átadó ünnepséget és a felszentelést hiányolták.

Agócs az eredeti posztban amúgy hozzátette, hogy amennyiben nem válnak be, és kiigazításra lesz szükség, akkor ez megteszik.