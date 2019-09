Gyerekkorom óta azért szeretek a tág értelemben vett belvárosban (V., VI., VII., VIII., IX. és XIII. kerületekben) mászkálni, mert imádtam a több évtizedes, néha százéves, vagy legalábbis annak tűnő épületeket. Persze romosak voltak – tudom, a múlt idő jelent némi eufemizmust –, meg elhagyatottak, golyónyomok éktelenítették néha a homlokzatot, hogy a háború vagy '56 golyónyomai-e, azt nem tudták vagy nem akarták tudni a felnőttek.

Ehhez képest itt van ez az épület. Mindössze 36 éves, de már 12 éve, azaz 24 évvel az átadása után be kellett zárni. Az Almássy téri szabadidőközpont egykori épülete, ami 1983-ban épült, ötemeletes kultúrpalota volt, többek között csaknem ötszáz fős nagyteremmel, az alagsorában 25 méteres szabvány tanuszodával, ahol boldogult fiatalkoromban szilveszteri bulikat és nudista partikat is tartottak (a legenda szerint persze, én nyilván egy ilyenen sem jártak).

Fotó: Haász János

Volt itt Ki mit tud?-döntő és itt működött a ma már a nemzet csalogányának számító Kovács Nemafideszkedvenckobzosa Ákos Bonanza Banzai nevű bandájának első klubja is. Már húsz évvel az átadása után felmerült, hogy a pénzhiány és az „épület elöregedett állapota miatt” bezárják, végül 2007 végéig még elműködgetett úgy-ahogy, aztán 2010-ben is megnyitották kis időre. De már ez utóbbinak is kilenc éve, azóta csak romlik-omlik, az építészeti szempontból közelmúltban még modern főbejárata így néz ki, az épület törött ablakain pedig az elmúlás dohos szaga árad kifelé. Nem tudom, kié ez a hely most, és mi a cél vele, de ha a környéken laknék, simán arra szavaznék, aki megígéri, hogy kezd vele valamit – feltéve, ha azt is megígéri, hogy különben ott rendezi be képviselői irodáját.