Két éve jelent meg a Rage Against The Machine zenészeiből és Public Enemy és a Cypress Hill rappereiből álló szupergroup, a Prophets of Rage első lemeze (szerettük is), és most már új számok is elkezdtek megjelenni az együttestől.

A legújabb címe Pop Goes the Weapon, amelyre valószínűleg nem a zene, inkább a kőegyszerűségében is megrázó klip miatt fognak emlékezni, abban ugyanis végig megy a képernyőn a felsorolás az Egyesült Államokban csak ebben az évben, csak a klip kiadásáig történt fegyveres incidensekről, a halottak és a sérültek számával együtt. És igen, ez a felsorolás kitart az egész klip alatt, ami elég kifejező már önmagában is.

"A fegyvereket vallásos áhítat és hatalmas profit övezi Amerika-szerte, amit kiegészít és még súlyosabbá tesz a fehér nacionalizmus, így aztán nem túl meglepő a mostani fegyver-járvány" - mondta Tom Morello gitáros az NME szerint, hozzátéve, a dal jelenti az ő részvétkifejezésüket és imáikat az erősítők és a mikrofonok útján.