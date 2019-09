Egy ilyen cím után nyilván mindenki rögtön tudja, hogy egy floridai elkövetőről van szó (a teljesen elmebeteg floridai bűnesetekből már mém is lett). És igen, egy floridai nő, Ellen McMillion akkor hívta fel magára a rendőrség figyelmét, amikor a Disney Worldben lévő Hollywood Studios mellett épp hevesen veszekedett egy taxisofőrrel. Mint kiderült, kérni akart egy cigit a sofőrtől, de mivel az nem dohányzott, nem is tudott neki segíteni, ami viszont annyira felbőszítette Ellent, hogy megpróbálta felpofozni, ami nem sikerült neki, de ebbe sem nyugodott bele, folyamatosan próbálta megütni a szerencsétlen nem dohányzó taxist.

Egy biztonsági ember ekkor érthető módon arra kezdett gyanakodni, hogy a nő esetleg részeg, és mivel valóban alkoholszagot érzett, riasztotta a rendőrséget, mondván, ennek a fele se tréfa, a nő veszélyt jelenthet a többi vendégre nézve.

Ellen nem is tagadta az állapotát: a kiérkező rendőrnek többször is beismerte, hogy ő bizony részeg, ugyanakkor azt is leszögezte, ameddig nem kap egy cigarettát, nem fog együttműködni. Ezért aztán letartóztatták köztéri rendzavarás miatt. Ellennek viszont több se kellett, emiatt - a rendőrségi jelentés szerint - legalább kétszer lábon rúgta az intézkedő rendőrt. De ezzel csak a vádakat súlyosbította, a célját nem érte el.

Ráadásul a Disney World ezek után egész életére kitiltotta a park területéről, ami különösen súlyos büntetés, írja a Cinemablend, mert tüzetesen megvizsgálva a láncdohányos nő Facebook-oldalát, kiderül, hogy gyakori látogató volt a vidámparkban.

És ami a legrosszabb: