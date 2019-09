Nem gondolnánk, hogy létezik olyan ember, aki ezzel a gondolattal ébred: a fene egye meg, hogy nincs egy tisztességes Aknakereső-átirat C64-re, hát akkor csinálok egyet! Pedig van ilyen szent őrült, Tóth Krisztián alias Krissz, aki programozástechnikai ujjgyakorlatként pár régi - jellemzően Commodore 64-es - videojátékot már átírt böngészőbe, lást itt (vigyázat, a Wizard of Wor és az Impossible Mission súlyos időrablók). Szóval Krissz most, 2019-ben elkészítette a népszerű windowsos alapjáték, az Aknakereső (leánykori nevén Minesweeper) C64-es verzióját. A konverzió neve Bombakereső, és ez most nem böngészős, de emulátorban prímán futtatható, itt elérhető. Meg a lenti videón is megcsodálható.