Már bemutatásának évében, vagyis 2016-ban is lehetett tudni, hogy - annak ellenére, hogy nagy csalódást okozott - a Suicide Squadhoz spinoff készül majd, és a főszerepben az egyik női karaktert, Harley Quinnt (Margot Robbie) láthatjuk majd viszont a Birds of Prey csajbanda többi tagjával kiegészülve.

Fotó: birdsofprey / instagram

A Joker (ex)csaját alakító Margot Robbie ragaszkodott hozzá, hogy a filmet egy nő rendezze, és Cathy Yan kapta meg ezt a feladatot. Azóta a filmnek címe is lett, ez a Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), és a napokban rengeteg új poszterrel szórták tele az Instragamot, és hamarosan érkezik egy előzetes is hozzá.

A filmet 2020. február hetedikén mutatják be majd az Egyesült Államokban, magyarországi premierről egyelőre nem találtunk információt