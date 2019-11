Egy indiai üzletember sokak titkos vágyát valósította meg, amikor pilótának öltözve utazott több repülőjáraton is. Az pilótaruhának köszönhetően olyan előnyöket élvezett, mint hogy soron kívül juthatott át a biztonsági ellenőrzéseken, valamint ingyen helyezték át magasabb utazási osztályra. Hétfőn azonban lebukott, írja az Airportal.hu.

A Rajan Mahbubani nevű férfi hétfőn a Lufthansa pilótájának adta ki magát, amikor az Air Asia járatával Delhiből Kalkuttába szeretett volna utazni. A gép személyzetének furcsa lett a férfi személyazonossága, ezért felhívták a Lufthansát, hogy Mahbubani tényleg az ő pilótájuk-e. A svindler sikertörténete ezzel véget ért, a rendőrök még a reptéren őrizetbe vették, ami után azt is elismerte, hogy Bangkongban hamis személyigazolványa is van. A lebukásában az is közrejátszhatott, hogy a közösségi médiában rendszeresen büszkélkedett is a „sikerével″, a TikTokon közzétett videó alapján más légitársaságok egyenruháit is használta.