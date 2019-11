Minden azzal kezdődött, hogy fabrikáltam egy cikket a Kiskunfélegyháza melletti piramisról. A misztikus épület a kilencvenes évek első felében a régió legismertebb diszkója volt, aztán a Bioenergia Ismeretterjesztő Egyesület használta, „csodavizet” állítottak elő benne. Majd a Magyar Boszorkányszövetség ((igen, volt ilyen)) főpapjai és mágusai találtak rá. Ők titkos szeánszokra jártak oda, szerintük ugyanis rendkívüli tisztító ereje van az épületnek.

A cikkben arról a megdöbbentő tényről is írtam, hogy a kiskun piramison kívül is van még piramis az országban. Aztán az írás végén azon töprengtem, hogy mi minden lehet még a Kárpát-medencében. A trianoni határokon innen, s túl lehetnek-e még különleges építmények, például szfinxek, vagy esetleg Eiffel-tornyok. Nos, az elmúlt órákban olyan elektronikus üzeneteket kaptam, amelyekből kiderült: valóban merhetünk nagyok lenni!

Hiszen oly sok minden mellett Eiffel-toronyban is nagyhatalom vagyunk. És itt most nem a kis szirszar kulcstartókra, meg bóvli mini Eiffel-torony szobrocskákra gondolok. Hanem a rendes, nagyobb méretű építészeti remekekről van itt most szó.

Az olvasói levelek alapján jelenleg négy magyarországi Eiffel-toronyról tudok, érdemes talán a legimpozánsabbal kezdeni. Lássuk hát!

Eiffel-torony 1.

Hol van? Békéscsaba, Dobozi utca

Miből van? Fémből (festett).

Egyéb tudnivalók: magas, stabil, egy fűnyíró kereskedés udvarán áll.

Eiffel-torony 2.

Hol van? Debrecen-Martinka

Miből van? Fából (tetőlécekből).

Egyéb tudnivalók: Vida Sándor alkotása (a tetőfedő mester még sohasem járt Párizsban), hat méter magas, két hét alatt épült fel, a felhasznált lécek 30 ezer forintba kerültek, a torony tetején van egy gázlámpa.

Bónusz idézet a műalkotásról szóló cikkből:

Vida Sándor egy nap arra ébredt, kellene neki egy Eiffel-torony. Az ezermester még sohasem járt Párizsban, A világ 100 csodája című könyvet lapozgatva jutott eszébe, hogy lemásolná a franciák 322 méter magas szimbólumát.

Eiffel-torony 3.

Hol van? Dávod

Miből van? Fából (lécekből és deszkákból).

Egyéb tudnivalók: Frányó József munkája, karácsonykor sok ezer égővel világítják ki, 11 méter magas, két hónapig tervezték, két hétig építették, minimum 3000 csavar fogja össze, a nagyobb részeket daruval tették egymásra.

Bónusz: az alkotó megcsinálta gyufából is, 1 méter magas, szintén méretarányos, több napig készült. Ezt nem számoltuk építménynek, hiszen ez makett, de azért egy fotót mutatunk a gyöngyszemről:

Eiffel-torony 4.

Hol van? Budapest, Nagykőrösi út

Miből van? Fémből.

Egyéb tudnivalók: nem túl magas, stabil, egy autókereskedés udvarán áll.

FELHÍVÁS!

ARRA KÉREM ÖNÖKET, HOGY HA A FENTIEKBEN BEMUTATOTT ÉPÍTMÉNYEKEN KÍVÜL TUDOMÁSUK VAN MÉG MÁS MAGYARORSZÁGON LÉVŐ EIFFEL-TORONYRÓL, AKKOR NE HABOZZANAK, KÜLDJÉK EL NEKÜNK A RÓLA KÉSZÜLT FOTÓKAT!

(( Ezenkívül piramisokat, szfinxeket, Szabadság-szobrokat, Golden Gate hidakat, Kínai nagy falakat, Tádzs Mahalokat, Boldog Vazul székesegyházakat, Szent-Péter bazilikákat, Colosseumokat, Tower Bridgeket, vagy Pancho Arénákat is szívesen fogadunk! ))