Olvasónk rögzítette a videót szombat délután, a Baranya megyében, Mohács közelében: a mellékúton egyszercsak egy óriási szarvascsorda, azaz rudli szalad át:

A szarvasok általában télen állnak össze közös csapatba, de a 100-150 egyedből álló rudli még ilyenkor is ritka. A felvételt küldő olvasónk Takács Ferenc, aki tavaly is találkozott egy hatalmas szarvascsordával, igaz, akkor több napig is kereste őket, hogy felvételt készítsen róluk.