A múlt heti daruszámláláskor 41 ezerre becsülték a szegedi Fehér-tónál éjszakázó darvak számát, írja a Kiskunsági Nemzeti Park közleményében. De nemcsak a vonuló darvak választják előszeretettel a tavat, hanem vadludak, récék és partimadarak is, ráadásul idén ősszel rendkívül nagyszámú gulipán is - volt, hogy 800-at is megszámoltak.

Fotó: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság / Facebook

Bár a hazai kanalasgémek már régen elrepültek Afrikába, néhány példányt még most is megfigyeltek a tónál. Sőt, láttak dolmányos sirályt, meg szélesfarkú halfarkast is, ami bár alapvetően tengeri madár, kóborlásai idején eljuthat a szárazföld belsejébe is.