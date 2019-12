Oliver Miočić a fél világot bejárta már, harcedzett riporter. Valószínűleg ennek tudható be, hogy minden inzultus, piszkálás, vagy vodkás támadás ellenére jéghideg profizmus jelentkezett be az Euronews híradójába a lyoni nyugdíjreform elleni tüntetésről. Egész Franciaországban utcára vonultak a mérges munkások, és Oliver ott volt, hogy megossza a kíváncsi nézőkkel, mi is folyik Franciaországban.

Néha egy kép többet ér ezer szónál, és ez a videó is hasonlóan részletesen mutatja be a világ talán egyik legbékésebb riporterét.

"I think that was vodka that's now in my eye."



Our correspondent @olivermiocic has been covering today's protests from Lyon. Things got messy a few times. #greve5decembre (pension reforms strikes) pic.twitter.com/BwqJUhkrAr