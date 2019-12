Az Apple a minap jelentette be az új, felső kategóriás Mac Pro gépeit, és ezzel együtt egy új monitort is, tök szép neve van: Pro Display XDR 6K, 32 hüvelykes, és van belőle egy extra, nanotextúrás változat is, amiben nanorészecskék vannak a kijelzőbe ültetve, és ezek úgy szórják a fényt, hogy az könnyebb olvashatóságot biztosít. És ezért csak ezer dollár felárat kérnek az alap 5000-es árhoz képest, szóval összességében még 1,8 millió forint sincs, az meg igazán jutányos ár néhány nanorészecskéért.

De nem is ez a lényeg, hanem hogy kiderült, hogy a spéci monitorhoz spéci törlőrongy is tartozik, szériafelszerelés a dobozban, és az Apple nyomatékosan arra kér mindenkit, hogy semmi mással ne tisztítsa a monitort, mert árthat neki. Még sűrített levegős se fújjon rá, mert az is. Viszont ha véletlenül elveszne az iTörlőrongyunk, az Apple ügyfélszolgálata cseredarabot biztosít (mondjuk azt nem mondták, hogy ingyen). A törlőrongy egyébként az Apple-hagyományoknak megfelelően gyönyörű hófehér:

