Most már elárulhatom, hogy nagyon drukkoltam, hogy ez a név legyen a győztes a Fővárosi Állatkert lajhárnévadó versenyén. Az emberek még választhatták volna a Gizmót és a Gombócot is, de szerencsére a hétezer szavazó többségének a Kuglóf jött be a legjobban.

Mint az állatkert írja, a süteményekkel és hasonló finomságokkal kapcsolatos nevek az állatkertben született vendégízületesek (a hangyászok, a lajhárok és az övesállatok, azaz tatuk tartoznak ebbe a csoportba) körében immár hagyományosnak számítanak.

Az első budapesti sörényes hangyász kölyök a Bejgli, a második pedig a Flódni nevet kapta, az első itt született matakót pedig Briósnak neveztük el.

Kuglófról időközben az is kiderült, hogy minden valószínűség szerint kisfiú. Bár még most is állandóan Lilire, az anyukájára csimpaszkodva tölti napjait, egy kis szerencsével már a közönség is jól láthatja. Különösen akkor, amikor a felnőtt lajhárok délelőtt 10 óra körül enni kapnak, ekkor ugyanis az anya is jól látható helyen szokott tartózkodni.