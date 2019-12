"Tisztet (sic) Soproni Rendőrök! Ismét eltelt egy év, újra itt van a karácsony (...) Még mindig őszinte rajongótok vagyok" – írta a soproni rendőröknek küldött idei levelében a második osztályos Mészáros Martin Maximusz, aki egy ideje minden évben képeslapon juttatja el jókívánságait a város egyenruhásainak.

Fotó: Police.hu

A soproni kisfiú immár negyedik karácsonyi lapját küldte el a városi rendőrkapitányságra, ahonnan ezúttal némi meglepetést is kapott: a Police.hu híre szerint Ferstl-Varga Edina rendőr főtörzsőrmester és Horváth Gábor rendőr főtörzszászlós személyesen is meglátogatta a kisiskolást, akinek több ajándékkal is kedveskedtek.