Hamarosan bakelitlemezen is megjelenik két kultikus japán animációs film zenéje a Studi Ghiblitől, írja a Quietus. Az 1989-es Kiki - A boszorkányfutár és az 1992-es Porco Rosso – A mesterpilóta zenéit a New York-i Turntable Lab adja ki, a zenék újramaszterelve kerülnek rá, és új rajzokat is készítenek a kiadványokhoz.

A két bakelithez hivatalosan március 30-tól lehet hozzájutni.