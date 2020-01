Grecsó Krisztián kortárs költő, író – többek között az Index tárcarovatának rendszeres szerzője – évek óta fellép irodalmi szövegeket megzenésítő, előadó produkciókban, például a Rájátszásban. Idén azonban egy új szerzőtárssal, a zenész-zeneszerző Hrutka Róberttel jelenik meg közös lemezük megzenésített versekkel. Az új album első dala most, először az Indexen hallható.

„Egy ifjúsági darab készítésére kértek fel minket, aminek aztán sajnos elég mostoha sorsa lett. De miközben azon együtt dolgoztunk, elkezdtünk együtt zenélni, amiből aztán lettek közös estek, és a fellépéseken egyre többször kérdezték, hogy nincsenek-e meg lemezen is ezek a dallá lett versek” - idézte fel a lemez készítésének előzményeit Grecsó. „De egy ilyen bolond maximalistával, mint Robi, nem lehet csak úgy lemezt csinálni, akkor már lett rendszer zenekari megszólalás. De úgy, hogy tiszteletben tartotta az énekelt verses hagyományokkal kapcsolatos kérésemet, így az album zenevilága rusztikus, egyszerű”.

A lemezen kilenc megzenésített vers és két verskollázs lesz – utóbbiakat Grecsó szavalja, de azok alá is szerzett zenét Hrutka. Van olyan dal, aminek a zenei ötletét is Grecsó hozta, „aztán ezt Robi megfaragta, felépítette teljes dallá”. A kortárs költészetet és az akusztikus zenei világ közös albuma ez a lemez, mondták róla az alkotók, „nincsenek benne vagabund vadságok, az ízlésünk szerint nem sziruposan szerethető lett”. A lemezbemutató koncert február 6-án lesz a MOMKultban, „akkora cd-ken is megjelenik az anyag azoknak a finoman szólva harminc pluszos negyven pluszosoknak, akiknek még fontos, hogy lemeznek van struktúrája, amiből kiderül, hogyan látják a világot az alkotók”.