A hétvégén Debrecenben rendezik a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságot, amin már eddig is szép magyar sikerek születtek, már két arany- és egy ezüstérme van a csapatnak.

A short tracken elég nagy a tempó, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztálya pedig ideiglenesen a jégpályát is az ellenőrzése alá vonta, és bemérte a versenyzőket.

A 40 kilométer per órás tempó inkább csak az alsó küszöböt jelenti, szombaton a legnagyobb sebesség az 51 km/h-s volt. Számolások alapján is kijön ez a sebesség, például Liu Shaolin Sándor szűk 8 másodperc alatt is körbemegy az 111,1 méteres oválpályán.