Azt hiszem egy Snoop Dogg rajongót sem sértek meg azzal, ha azt mondom, hogy a rapper nem kifejezetten egy munkamániás típus. Ennek ellenére most beállt a pult mögé melózni, de csak azért, mert egy számára kiemelten fontos ügyről van szó. Snoop Dogg elkötelezett híve az állati eredetű húsok mellőzésének, részben ezért is szállt be a műhús szektorban hasító Beyond Meat tulajdonosai közé is. Most a Dunkin Beyond Sausage Sandwich-ét népszerűsítette, és úgy tűnik élvezte a dolgot, volt olyan, hogy a hónap dolgozójaként mutatta be magát.

Azért valljuk be, elég vicces „munka közben" látni: