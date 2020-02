Tavaly 83.000 talált tárgy került a bécsi „Fundservice” központi telephelyére, ahol a Bécs utcáin vagy tömegközlekedési eszközein elhagyott tárgyakat gyűjtik. 2019-ben az igazolványok, táskák, esernyők mellett akadt pár különlegesség is: például három műfogsor és hét hegedű is ott maradt a buszon, villamoson vagy a metrón.

A leggyakrabban elhagyott tárgyak:

okiratok (20900 darab)

pénztárcák (12600 darab - a pénzmennyiség nincs feltüntetve)

kulcscsomók (9000 darab)

A bécsi Talált Tárgyak Osztályának közvetlen hozzáférése van a központi lakcímnyilvántartóhoz, így az elveszített iratokat 1-2 napon belül visszajuttatják tulajdonosaikhoz, írja Bécs Város Külképviseleti Irodája.

Az osztrák fővárosban 100 Fundbox (talált tárgyak doboza) található, ahova bármikor be lehet dobni a talált tárgyakat. A nagyobb értékű tárgyakat, például pénztárcákat vagy mobiltelefonokat, csak személyesen lehet leadni az ügyfélszolgálatokon. Ezután elektronikus úton rögzítik őket, így a honlapra is felkerülnek. Itt feltüntetik, hogy hol találták meg őket, illetve a fontosabb jellemzőiket is.

A központ munkatársai lelkes nyomozói munkát végeznek, hogy a tulajdonosok minél hamarabb az elveszített tárgyak nyomára bukkanhassanak. Számos tárgy azonban az intenzív nyomozói munka ellenére sem talál vissza tulajdonosához, így ezek egy év után a város tulajdonába kerülnek. A bécsi köztisztaságiak (MA 48) ezután eladják a sértetlen tárgyakat, a bevételt pedig karitatív célokra fordítják.