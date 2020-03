Ausztráliában több mint egy hete lezárták Sydney strandját, azóta pedig bezárt minden nem létfontosságú hely is. A fertőzöttek száma jelenleg 3166, 13 ember pedig már belehalt a vírusba, így a kormány újabb szigorításokat rendelt el: hétfőtől a 10 fős összejövetelek helyett csak 2 főig engedélyezett bármilyen találkozás, így nyilvános helyeken maximum randizni vagy sakkozni lehetne érdemes. Pontosabban persze azt sem érdemes, hiszen tudják, ausztráloknak és nekünk is egyaránt az a legfontosabb most, hogy

Maradjon mindenki otthon.

Ausztráliában egyébként emellett bezár minden kültéri helyszín is, gördeszkaparkok, játszóterek. A kormányfő azt is kérte a 70 év fölöttiektől, hogy lehetőleg ne mozduljanak ki, helyezzék magukat önkéntes karanténba.