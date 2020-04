Új-Zélandot is elérte a járvány, a kormány elképzelése a védekezésre az, hogy az állampolgároknak muszáj otthon, saját "buborékukban" maradniuk most. Március 25-e, a lezárás kezdete óta nem szabad szomszédokkal, barátokkal találkozniuk.

Az új-zélandi gyerekek aggodalmukat fejezték ki a helyi sajtónak, hogy mi lesz így kedvenceikkel, de Jacinda Ardern, az ország miniszterelnöke megnyugtatta őket sajtótájékoztatóján:

Mind a fogtündért, mind a húsvéti nyuszit létfontosságú munkavállalónak tekintjük. De valószínűleg most őket is lefoglalja majd saját családjuk, saját nyuszijaik. Szóval azt mondom Új-Zéland gyermekeinek, ha esetleg nem jelenne meg nálatok a húsvéti nyuszi, akkor meg kell most értenünk, hogy ebben a helyzetben neki sem könnyű mindenhová eljutnia.