Két éves lett Lajos herceg, Vilmos herceg és Katalin hercegné harmadik gyermeke. A szülinapja alkalmából hozta nyilvánosságra az édes fotókat a Kensington Palota, amelyeket az édesanyja készített, aki lelkes amatőr fotós. A képeken Lajos éppen egy szivárványos festményt fest a kis királyi kezeivel.

A szivárvány a reményt szimbolizálja a koronavírus-járvány idején.

A sulik bezárása után kezdtek el megjelenni az ablakokban a hasonló szivárványos gyerekrajzok, az iskolák maguk is bátorították a gyerekeket, hogy fessenek, ezzel is biztatva egymást a nehéz helyzetben. Lajos herceg festménye is valószínűleg egy ilyen sulifeladat része volt.

Katalin azt nyilatkozta, hogy meglepte, mennyire képben vannak a gyerekei a koronavírus-helyzettel, és az életkoruknak megfelelő módon beszélgetett is velük róla.

Fotó: Duchess of Cambridge / Kensington Palota Így pózolt Lajos herceg édesanyjának

Fotó: Duchess of Cambridge / Kensington Palota Ez pedig itt a mű

(BBC)