Csupaszpofájú tamarinok születtek a Szegedi Vadasparkban, a hathetes ikerpárt a látogatók is megfigyelhetik, amint apjukba kapaszkodnak – tájékoztatta Veprik Róbert igazgató az MTI-t. Spike egy angol, Marilia pedig egy holland állatkertből érkezett, és nem most születtek először kölykeik. A fajmentő tenyészprogram (EEP) sikeréhez a második évben járulnak hozzá, eddig rendben fel is nevelték utódaikat.

A két csupaszpofájú tamarin március 30-án született, az első napok után már legtöbbet apjukba kapaszkodva láthatók. A karmosmajmoknál ugyanis a hímek és idősebb testvérek hordozzák legtöbbet a kölyköket. Közösen óvják, védik a kicsiket, az anyjuk elsősorban etetésre veszi őket magához. Ennek oka az, hogy bár a karmosmajmok kis méretűek, a testtömegükhöz képest a kölykeik elég nagyok, így szükséges a családtagok segítsége, főleg az erőteljesebb hímeké.

Az oroszlánmajmokhoz hasonlóan a csupaszpofájú tamarinokat is csak a brazíliai természetvédelmi hatóság engedélyével tarthatják az állatkertek, így a Szegedi Vadaspark is. A csupaszpofájú tamarin a vadaspark egyik legnagyobb kuriózuma, a világ állatkertjeiben kevesebb mint kétszáz egyedet gondoznak a nemzetközi adatbázis szerint, a faj Magyarországon csak Szegeden látható.

A többi karmosmajomhoz hasonlóan a 430-480 grammos tömegű, 20-28 centi testhosszú tamarin is főleg az esőerdők lombkoronájában él, kisebb csapatokban, amelyeket egy domináns nőstény vezet. A csapat többi tagja alárendelt, nem szaporodó nőstényekből, hímekből és utódaikból áll. A majmok egyre kevesebb példánya él Brazília fogyatkozó esőerdeiben, a Rio Negro és az Amazonas mentén, ezért veszélyeztetettnek számít. Elsősorban pókokkal és rovarokkal, gyümölcsökkel és a fák nedvével táplálkoznak.