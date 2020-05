Februárban érkezett az innsbrucki állatkertből két zerge a Szegedi Vadasparkba, és nemrég újabb fővel bővült a család, május 19-én ugyanis megszületett az első hazai állatkerti zerge.

Bár zergék történelmi Magyarország területén is éltek, ennek ellenére ismeretlen fajnak számít nálunk, hiszen valahogy kimaradtak a hazai állatkerti gyűjteményekből. Ezért is számít kiemelt zoológiai eseménynek, hogy Szegeden is született zergegida.