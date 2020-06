A Robinson Cursor néven alkotó Csuth Péter elképzelte, hogy milyen lenne az, ha egy csomó budapesti szórakozóhely saját sört adna ki. Mármint nem az ízét, hanem grafikusként a címkéket. Saját fiktív sört kapott az A38 Hajó, a Beat On The Brat, a Béla, a Doboz, a Dürer Kert, a Dzzs, a Kertem, a Központ, a Vittula, a LÄRM, a Skål, a Neked Csak Dezső, a Szimpla Kert és a Telep is.

Csuth saját magának állított fel szabályokat a címkék megalkotásánál, a hangsúlyt a tipográfiára fektette, a sör nevének helyspecifikusnak és kitaláltnak kell lennie, a sör nevének meg kell jelennie a címkén, és hogy a kisbetűs szövegnek nem muszáj valószerűnek lennie, mert saját bevallása szerint lövése sincs a sörökről. A helyspecifikusság egyébként vicces, a Központot jelképező Normcore nevű sör szép pofon a Madách tér törzsvendégeinek.

A Budapest Label Tour nevű projektről itt lehet többet olvasni és látni.