Az elmúlt hetekben a történelem egyik legnagyobb és leghangzatosabb tüntetései zajlottak az Egyesült Államokból kiindulva világszerte. 2020. május 27-én zavargásokba fordult tüntetések robbantak ki, miután egy rendőri túlkapás miatt két nappal korábban meghalt George Floyd. A 46 éves fekete férfi nyakán hosszú percekig térdelt egy rendőr, figyelmen kívül hagyva segélykéréseit. A Black Lives Matter mozgalom az elmúlt időszakban az élet sok területén ért el előrelépést az esélyegyenlőség jegyében.

A megmozdulások nyomán több, mint száz híres fotográfus fogott össze és adományozta egy-egy képét az Anti-Racism Photography Fundraiser elnevezésű rasszizmusellenes adománygyűjtéshez, aminek bevételét három brit, feketéket támogató jótékonysági szervezet között osztják szét. A képek ára egységesen száz font.

A fotósok között szerepel Martin Parr, Mario Sorrenti, Alec Soth, Alice Mann, Caleb Stein, Clémentine Schneidermann and Charlotte James, Corinne Day, Neil Kenlock stb.

A nemzetközi kezdeményezésnek részese Gáldi-Vinkó Andi magyar fotóművész is két fotóval, akinek az anyává válás első éveit feldolgozó sorozatából mi is közöltünk korábban egy nagyképet, Nem megszűntem, csak most valahogy nem vagyok címmel.