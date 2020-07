A The Brick Wall Youtube-csatornán mindenféle gyártósorokat készítenek Legóból, egészen komplexeket is, amikről az ember nem is gondolná, hogy erre is alkalmas a Legó.

A legutóbbi gyártósoron konkrétan autó készül, ráadásul zöldségekből. Nem is fűznénk hozzá semmit, ha érdekli az ilyesmi, akkor kattintson át a csatornára is, de vigyázat, komoly mennyiségű időt fog elrabolni az életéből!