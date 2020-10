A kereskedelmi televíziók elindulása óta kevés olyan médiaszemélyiség van hazánkban, akinek a nevét azóta is egy csatornához, egy műsorhoz köthető. Erős Antónia egy a kevesek közül. 1998 óta vezeti az RTL Híradóját, ám más tevékenységéről is ismert. Köztudott róla, hogy cukorbeteg, a diabétesszel élők egyik szószólója, létre is hozta az Egy Csepp Figyelem nevű alapítványt, amely felhívja a figyelmet a cukorbetegség korai felismerésére és megelőzésére.

A Forbes magazin öt évvel ezelőtt Magyarország 6. legbefolyásosabb asszonyának választotta meg a médiában Erős Antóniát, aki ma, 2020. október 2-án ünnepli az 50. születésnapját.