Még sokáig el fog húzódni a szavazatok összeszámlálása az amerikai elnökválasztáson, az is elképzelhető, hogy csak napok múlva fog kiderülni, ki nyert. Voltak olyanok, akik Donald Trumpra és Joe Bidenre sem szerettek volna voksolni, inkább más megoldást választottak. A New Jersey államban található Burlington megyében például több olyan szavazócetlit is találtak, amelyen Grittynek, a Philadelphia Flyers hokicsapatának kabalafigurájának neve állt.

Gritty, akiről tulajdonképpen senki sem tudja, kire vagy mire akar hasonlítani, nemcsak az NHL, hanem az egész világ egyik legabszurdabb kabalája, aki olykor hajlamos túltolni a szórakoztatást. De talán pont emiatt is örvend hatalmas népszerűségnek, még Philadelphián kívül is.