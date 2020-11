Óvatosan bolygassuk a lombhalmokat, rőzserakásokat. Vigyázzunk a sünökre! - int bennünket óvatosságra a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

Az éjszakai életmódot folytató, védett sün előszeretettel választja búvóhelyül, illetve téli álomra a kertekben felhalmozott rőzserakásokat, ezért az óvatlanul végzett kertrendezés könnyen a védett állatok pusztulását okozhatja.



A részletes tájékoztató aprólékosan leírja például azt is, hogyan, milyen eszközökkel gyűjtsük össze a felhalmozódott avart, lombkupacokat és ha netán valamely alatt sünit találunk, miként óvjuk azt.

Amit egészen biztosan kiemel, hogy ne vasvillával bolygassuk az alomgyanús levélkupacokat és ne is gyújtsuk azokat meg. Egyébként is az illegális tűzgyújtást a hatóságok tiltják, szabályozzák, esetenként bírságolják is.



Visszatérve a sünikre, az MME azt is írja, hogy a kisállat rendkívül gyorsan képes nyom nélkül eltűnni a legáthatolhatatlanabbnak tűnő ágszövedék alatt is, ezért minden őszi kertimunkát nagy körültekintéssel végezzünk.