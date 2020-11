Öt hónap után ismét találkozhattak egymással a Fővárosi Állat- és Növénykert jegesmedvéi Belgiumban. Belij még júniusban utazott el, testvére, Szerij pedig november második hetében költözött egy belgiumi állatkertbe.

Utazásuk oka, hogy az európai jegesmedve-tenyészprogramban most épp egy több állatkertet is érintő nagy jegesmedvecsere zajlik – számolt be Facebook-oldalán az állatkert.