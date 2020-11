Fotó: youtube

Mióta csak berobbant a Mandalori sorozat, világszerte imádják Baby Yodát. A kis zöld lény komoly közönségkedvenc lett, számos számítógépes játékban feltűnt azóta, és a róla mintázott figurák is igen kelendőek. A minap kiderült, hogy hívják őt valójában. SPOILER VESZÉLY!

Baby Yoda elméjét Ahsoka Tano tárta fel, és sok egyéb más mellett azt is sikerült kiderítenie, hogy a gyermek neve Grogu.

A rajongók persze rögtön kommentálni kezdték a jelenséget a Twitteren. Vannak, akik innentől a nevén szólítanák a csöppséget, de olyanok is, akik továbbra is konzekvensen Baby Yodaként kívánnak rá hivatkozni — szórta ki a Just Jared.