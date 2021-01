Fotó: Nbc / Getty Images Hungary

A rendező vasárnap kapta meg a New York-i Filmkritikusok Egyesületének különleges elismerését New York New York című rövidfilmjéért, amit a pandémia alatt forgatott.

Köszönő beszédét előre rögzítették január 6-án, amikor még a Capitolium ostroma tartotta lázban az amerikai közvéleményt. Lee nem finomkodott a szavakkal, így jellemezte Donald Trumpot:

Válaszúthoz érkeztünk… Mindenki maradjon biztonságban. Ez nem játék. Az elnök, ez a narancsügynök, úgy fog bevonulni a történelembe, mint Hitler.

Majd hozzátette, hogy azok a politikusok, akik kiálltak Trump mellett, a történelem rossz oldalán állnak.