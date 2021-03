Nemrégiben kezdte el új videóit feltölteni a magyar youtuber a Dezső Bence 2 elnevezésű csatornájára, erre készített egy dramaturgiával megfűszerezett videót az első csatornájára.

A videóban, ha minden igaz, akkor azt az egy hónapot láthatjuk eljátszva, amikor nem tudott tartalmat gyártani, mivel feltörték a csatornáját.

A videóban elhangzik Osváth Zsolt kijelentése is, hogy tartalmatlan kontenteket gyárt a videómegosztó oldalra. Ezt a kijelentést már több youtubertől is megkapta már, és ezért is van benne egy olyan jelenet a klipben, amiben lereagálja ezeket a vádakat egy sosem látott régebbi részletben, amely egy novemberi felvétel arról, hogy

ő is érzi/érezte ezt a nyomást, de a lájkokért, a feliratkozókért és a csillogásért továbbfolytatta azt, amit eredetileg is csinált.

De most úgy döntött, hogy megváltozik, és új irányt kezd el képviselni a másik csatornáján, azt az irányt, amelyet valójában mindig is szeretett volna.

A videót itt tudják megtekinteni (jelenleg a 14. a felkapottak listáján):

A drámai videón Bence barátai és menedzsere is elsírták magukat, amiről szintén készültek tartalmak, amelyeket itt tudnak megnézni: