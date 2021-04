Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

Azt már eddig is tudtuk, hogy a színész igazi átalakulóművész, gondoljunk csak olyan korábbi alakításaira, mint A gépész című film, amelyben közel harminc kilót dobott le a karakter kedvéért, hogy ezután alig fél évvel 45 kiló izmot szedjen magára Batmanként. Állítólag a 2018-as Alelnök című film volt az utolsó, ami miatt jó pár kilót felszedett. Ehhez képest legújabb szerepében nem is olyan meglepő a külseje, de azért nem könnyű ráismerni.

A 47 éves Oscar-díjas színész a Thor: Love and Thunder miatt vált meg hajkoronájától, ugyanis ő alakítja majd Gorr the God Butcher szerepét, és a feltételezések szerint a film a karakter háttértörténetét is feltárja majd. Az biztos, hogy a leborotvált fejhez jár majd még a maszkmesterektől egy erős smink és protézisek is, így lesz teljes az átalakulás.

A film egyébként éppen Ausztráliában forog, ahova a napokban ellátogatott a színész felesége és gyermekei is, így töltöttek együtt egy teljes napot.

