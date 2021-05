A 32 éves rapper, eredeti nevén Akim Athelaston Mayers a GQ magazin nyári számában vall őszintén Rihanna iránt érzett szerelméről. Azt még mindig nem tudni pontosan, mióta vannak együtt, de először 2020 novemberében terjedt el a pletyka, miszerint az énekesnő és a rapper összejöttek.

Az interjúban úgy fogalmazott, hogy megtalálta élete szerelmét, aki teljesen megváltoztatta az életét, és érte még a monogámiára is képes. Tavaly karácsonykor Riri már Barbadoson élő családjának is bemutatta Rockyt, ahonnan a rapper édesapja is származik.

Olyan volt, mint egy hazatérés

— emlékezett vissza az utazásra.

A pár a karantént egy, az egész országot átívelő utazással töltötte, amelyet busszal tettek meg. A$AP Rocky az interjúban a jövőről is mesélt egy kicsit, miszerint el tudná képzelni magát apaként, és szerinte nagyon jól menne neki a szerep.

Azt hiszem, hihetetlen, figyelemreméltó, összességében csodálatos apa lennék

— mondta.

(Forrás: Page Six)