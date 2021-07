Novembertől olvashatják Lewis Caroll 1865-ös Alice Csodaországban című regényét klingonul az érdeklődők. A QelIS boqHarmey címen megjelenő regényt a német Lieven L. Litaer fordította le a Star Trek földönkívülijeinek nyelvére.

A saarbrückeni klingonszakértő elmondta a dpa-nak, hogy a műfordítói munka nagy kihívás elé állította, mert a klasszikus mese tele van nyílt és rejtett szójátékokkal, emiatt neki is több vadonatúj klingon szót és szójátékot kellett kitalálnia.

A nyelvész azért választotta az Alice Csodaországban című regényt, mert az egyik legújabb Star Trek sorozatban, a Discovery-ben többször is utalnak Caroll művére, illetve a Discovery űrhajó kapitányának ez a kedvenc könyve a sorozat sztorija szerint.

Litaer klingon nyelvtanfolyamokat is tart, ezen segédanyagként tervezi használni a regény fordítását, mivel korábban az Antoine de Saint-Exupéry klasszikusának, A kis hercegnek 2018-as klingon fordítása nagy sikert aratott a tanfolyamon és a nemzetközi sajtóban is. De készült már a Star Trek első epizódjának ötvenedik évfordulójára félezer darabos limitált kiadás a Hamletből is, természetesen klingon fordításban.

A klingon nyelv az eredeti Star Trek szériából származik, a sorozat egyik színésze, James Doohan kezdte el fejleszteni. A harmadik mozifilm, a Spock nyomában 1984-es készítésekor kezdtek el a klingonnal foglalkozni, mint rendes nyelv, korábban a klingonokat alakító színészek csak halandzsáztak a kamerák előtt. A nyelv megalkotása és máig tartó fejlesztése Marc Okrand nyelvész nevéhez fűződik, a rajongók pedig annyira komolyan veszik, hogy még Klingon Nyelvi Intézetet is létrehoztak köré. Jelenleg a klingon nyelv közel 4200 szóból áll és van olyan, akinek hivatalosan ez az anyanyelve. Összesen 20-30 ember lehet, aki folyékonyan beszéli a klingont, mely rengeteg nyelvtörő szót és torokhangot tartalmaz.

A német nyelvész Saarbrückenben évente tart klingon nyelvkurzust, amelyre szerte a világból érkeznek érdeklődők. Tavaly elmaradt a klingonkurzus a pandémia miatt, és idén sem lesz, a tervek szerint legközelebb 2022 novemberében tartják meg, amikor egybeesik a 20. évfordulóval. Az Alice Csodaországban lefordításához Litaernek egy évre volt szüksége.