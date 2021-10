Jobban tette volna, ha semmit nem csinál.

Fotó: Facebook

Sebestyén Balázs nemcsak másokból, de saját magából is gyakran viccet csinál. Ez történt most is: ország-világnak kikürtölte, mennyire rossz ötlet volt bringára pattanni, ahelyett, hogy otthon marad és lógatja a lábát.

Vannak napok, amikor egyszerűen semmi nem megy! Ilyenkor a legjobb hazamenni és nem csinálni semmit! Én persze elmentem tekerni és akkorát estem, mint az állat....

– írta a fotó mellé, amin azért látszik, hogy a hasalást szerencsére komolyabb sérülés nélkül sikerült megúsznia.