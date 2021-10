Egyenesen Károly hercegtől kapta a kitüntetést.

Nem csak az Egyesült Királyságban, de még hazánkban is nagy népszerűségnek örvendett a "The Great British Bake Off", avagy magyarra fordítva a "Sütimester" című gasztro-reality, mely az elmúlt években több mint 11 évadot élt meg. Mary Berry 2010 és 2016 között volt a műsor zsűrije, most pedig élete egyik, ha nem a legnagyobb kitüntetésében részesült.

A konyhaművészetben való kiemelkedő teljesítményéért és az elmúlt években végzett jótékonykodásokért Berryt lovaggá ütötték,

melynek okán neve előtt mostantól ott fog szerepelni a "Dame" kifejezés. A nemes alkalomról még a királyi család Instagram-oldalára is felkerült pár fotó, ezeket alább tekintheti meg: