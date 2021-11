Pár napja hazánkban is megtekinthető a Gucci-ház, ami már az előkészületekkor erős kritikákat váltott ki a film valódi szereplőitől.

Most végre Tom Ford is megszólalt, hogy megossza gondolatait, és már kritikája felütése is igencsak erős:

Nemrég túléltem egy vetítést a House of Gucci című kétórás és 37 perces filmből.

Ezután dicsérte Lady Gagát, Salma Hayeket, Jeremy Irons-t és Adam Drivert is, de az őt alakító Reeve Carneyról feltűnően egy szót sem ejtett. Jared Leto és Al Pacino alakításától viszont nem volt elragadtatva:

Néha, amikor Al Pacino, mint Aldo Gucci, és Jared Leto, mint Aldo fia, Paolo Gucci, a képernyőn voltak, nem voltam teljesen biztos benne, hogy nem Saturday Night Live mese változatát látom

— írta. Tom azt is megjegyzi, hogy amit az emberek humorosnak látnak a filmben, azt ő egészen másként látja, hiszen átélte a tragédiát. A divattervező végül így zárta szavait:

A Gucci-ház megnézése után napokig mélységesen szomorú voltam, ami egy olyan reakció, amit szerintem csak azok érezhetnek, akik ismerték a szereplőket és a történteket. Nehéz volt meglátnom a humort egy olyan dologban, ami ennyire véres. (...) De Gaga és Driver erős alakításával, az egész szereplőgárda erőteljes, túlzó alakításával, a kifogástalan jelmezekkel, a lenyűgöző díszletekkel és a gyönyörű operatőri munkával a film, gyanítom, siker lesz. Átalában minden eladható, ha ráfröccsentik a Gucci nevet.

(Forrás: Just Jared)