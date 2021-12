Ahogy arról mi is hírt adtunk, az Oscar-díjas színész fejében számos sikerfilmje után megfordult, hogy nem kevés eséllyel Texas állam kormányzójaként is kipróbálná magát. Ez egyelőre viszont csak rövid kikacsintás volt a politikai színtér felé, ahogy azt videóüzenetében maga is megosztotta. Most viszont Jimmy Fallon műsorában azt is elárulta, pontosan mi áll döntésének háttéreben.

Feltettem magamnak a kérdést: Hol, miként és hogyan cselekedve lehetnék a leghasznosabb önmagam, a családom és a legtöbb ember számára. A politika, mint kategorikus lehetőség ötlött fel, ami megtisztelő lett volna, és komolyan fontolóra vettem. Viszont életem ezen szakaszában, több tizenéves gyermekkel, az életvitelemmel és a történetmeséléssel, amit folytatni szeretnék, nem lenne megfelelő vállalás jelen pillanatban

– foglalta össze a színész jövőbeli terveit. Ugyanakkor továbbra is folytatja Texasban a jótékonykodást feleségével közösen vezetett alapítványával. Legutóbbi jótékonysági koncertjükkel például több mint hétmillió dollárt sikerült gyűjteniük az Uri vihar károsultjai számára.

Magunkkal is jót teszünk, amikor másokat szolgálunk. Ez egy visszaható folyamat, ami ilyenkor történik. Vannak olyan alkalmak, amikor magunkon és másokon is segíthetünk egyszerre, és amikor ez a kettő találkozik, a minőség és a mennyiség az kincset ér

– magyarázza széles mosollyal McConaughey, aki a mindenki által kedvelt közvetlen stílusáról számot adva még egy hangulatos karácsonyi szkeccsre is vevő volt a népszerű műsorvezetővel.