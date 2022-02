Minden este moziestet ígér a Netflix 2022-re, a streaming platform egy videóban foglalta össze, milyen új vígjátékokkal, akcióthrillerekkel, drámákkal és sorozatokkal bővül hetente a kínálata.

Jön Ryan Gosling és Chris Evans akciófilmje, A szürke ember, Halle Berry sci-fije, a The Mothership, és érkezik a Tőrbe ejtve második része is Daniel Craiggel. Eddie Murphy Jonah Hill oldalán szerepel a You People című vígjátékban, Kevin Hart pedig Mark Wahlberggel szövetkezik a Me Time-ban.

A netflixes produkciókban egy rakás A-listás hollywoodi sztár bukkan majd fel, így például Christian Bale, jamie Foxx, Henry Cavill, JohnBoyega, Jessica Chastain, Don Cheadle, Lily Collins, Adam Driver, Colin Firth, Dakota Johnson, Mila Kunis, Queen Latifah, Jennifer Lopez,Noomi Rapace, Chris Rock, Jason Segel és Rebel Wilson.