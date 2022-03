Nem ez az első alkalom, hogy az énekesnő ledobja a textilt, ilyen szintű meztelenkedést azonban ritkán látni még tőle is.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Britney a tavalyi év végén végre elnyerte szabadságát, azóta azonban megállás nélkül a közösségi médiát bújja. Instagram-oldalára naponta többször is posztol, a korai táncolós felvételek után pedig hamar megjelentek a meztelen képek is – melyeken az énekesnő bájait csak egy-egy emoji takarta ki. Britney a minap egy tengerparti kiruccanásról töltött fel képeket, melyeket szintén nem visel ruhát, a fotókat az alábbi képre kattintva értheti el.